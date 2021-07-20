«Дочка» ММК наращивает производство

ММК-МЕТИЗ наращивает производство.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в первом полугодии текущего года ОАО «ММК-МЕТИЗ» реализовало 225 тысяч 765 тонн металлопродукции, что выше показателя аналогичного периода прошлого года на 11% (22 тысячи 261 тонна).

Наиболее высокие показатели достигнуты в проволочном сегменте сортамента. Реализация проволоки низкоуглеродистой выросла на 18%, в том числе проволоки для ЖБК на 16%, проволоки сварочной легированной на 37%, проволоки сварочной низкоуглеродистой на 32%, холоднодеформированной арматуры на 18% и проволоки обыкновенного качества на 32%. Увеличилась и отгрузка стальной проволоки на 3%, в том числе проволоки пружинной на 7%, проволоки СТАП на 104%.

ОАО «ММК-МЕТИЗ» удалось нарастить объем отгрузки канатов: канатов стальных на 4%, канатов арматурных на 20%. Рост достигнут благодаря модернизации канатного производства с пуском в эксплуатацию новых прядевьющих и канатных машин.

Объемы продаж сетки стальной выросли на 14%, сетки нержавеющей – на 18%, проволоки порошковой на 15% и проволоки для ВОМР на 34%.

В первом полугодии текущего года в ОАО «ММК-МЕТИЗ» был реализован крупный проект – ввод в эксплуатацию комплекса немецкой фирмы «EJP» по производству бунтового и пруткового калиброванного проката. Благодаря этому за шесть месяцев 2021 года реализация калиброванного проката выросла на 20%.

На предприятии в соответствии со стратегией, разработанной до 2025 года, активно продолжается реализация программы по модернизации и развитию производства и продуктивных линеек металлоизделий. В соответствии с программой планируется приобретение высокотехнологичного оборудования для освоения инновационных видов продукции, в том числе импортозамещающей: крепежных изделий, высокоуглеродистой проволоки и канатов, калиброванной стали.

Челябинск, Виктор Елисеев

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