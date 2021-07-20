В Магнитогорске бывшую сотрудницу налоговой будут судить взятку в полмиллиона

В Магнитогорске бывшая сотрудница налогового органа предстанет перед судом за получение взятки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Орджоникидзевского района Магнитогорска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшей сотрудницы налоговой инспекции, обвиняемой в получении взятки в крупном размере.

По версии следствия обвиняемая в 2017 году, работая главным государственным налоговым инспектором МИФНС №16 по Челябинской области, получила через посредника 500 тысяч рублей от директора коммерческой организации за незаконное снижение налога на добавленную стоимость при проведении выездной налоговой проверки.

Действуя согласно ранее достигнутой договоренности, она подготовила акт выездной налоговой проверки, куда внесла недостоверные сведения, скрыв часть сделок организации с контрагентами. В результате сумма налога на добавленную стоимость снизилась более чем на 4,7 миллиона рублей.

Вину в совершении преступления женщина признала полностью.

Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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