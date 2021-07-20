В Следственном комитете рассказали, в чем подозревают замминистра экологии Челябинской области

В СКР прокомментировали задержание замминистра экологии Челябинской области.

Как сообщал уже «Новый День», заместителя министра экологии Челябинской области задержали утром сегодня, 20 июля.

Эту информацию подтвердили в следственном управлении СКР по региону. «Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя министра экологии региона, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), – рассказали представители силового ведомства. – По данным следствия, подозреваемый, зная о рейдовом мероприятии по выявлению сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ в период неблагоприятных метеорологических условий, предупредил представителя промышленного предприятия о проведении контрольных замеров для того, чтобы у него была возможность снизить объем выбросов во время замеров».

Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области.

Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 20.07.21

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