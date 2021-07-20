Суд потребовал у мэрии Челябинска провести обследование домов «маленькой Баварии» для признания их подлежащими сносу

Суд обязал власти Челябинска инициировать мероприятия по проведению технического обследования дома в «немецком квартале».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, ранее надзорное ведомство Челябинска совместно с ГУ «Государственная жилищная инспекция Челябинской области» провели проверку по информации о нарушении жилищных прав собственников многоквартирных домов по улице Социалистической 1946-1947 годов.

В ходе проверочных мероприятий были выявлены многочисленные нарушения правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, которые могут свидетельствовать об аварийности домов. Вместе с тем, для определения технического состояния домов требуется обследование специализированной организацией, в связи с чем прокурор внес мэру Челябинска представление об устранении нарушений. Тем более, что часть квартир, расположенных в ветхих домах, принадлежит муниципальному образованию.

Однако городские власти не торопились исполнить требование прокуратуры. Тогда надзорное ведомство обратилось в суд. «В суде прокурором города к администрации Челябинска заявлены требования о возложении обязанности инициировать мероприятия по проведению технического обследования специализированной организацией указанных многоквартирных домов для решения вопроса о признании их аварийными и подлежащими сносу», – сообщили в областной прокуратуре.

Советский районный суд Челябинска исковые требования прокурора города удовлетворил. Решение в законную силу не вступило, но сам факт подобного исхода процесса приблизил уникальный квартал к уничтожению.

Напомним, вот уже несколько лет вокруг квартала разгораются споры. Ранее благодаря усилиям группы «АрхиСтраж» квартал домов по улице Социалистическая в Металлургическом районе Челябинска был включен в реестр выявленных объектов культурного наследия. Однако, чиновники не горели желанием брать на себя ответственность за содержание целого квартала домов 1940-х годов постройки, получившего в народе имя «маленькая Бавария» (здания строили немцы-трудармейцы и военнопленные). Не по нраву статус и некоторым жителям домов. Между тем, здания здесь достаточно ветхие.

Областные чиновники несколько раз пытались лишить квартал статуса выявленного объекта культурного наследия. Так, в прошлом году краеведам только через удалось отменить решение государственного комитета охраны памятников культурного наследия об исключении домов из списка памятников, и свое решение представители госкомитета отменили.

Но назначили новую экспертизу, и она вновь признала квартал не имеющим архитектурного значения. Об этом стало известно в конце июня нынешнего года. Теперь ничто не мешает сносу уникального квартала. И решение Советского районного суда только приближает его гибель.

Челябинск, Виктор Елисеев

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