В деле о взятках в челябинском отделении ПФР появился второй подозреваемый

В деле о взятках в челябинском отделении Пенсионного фонда России появился второй подозреваемый.

Как уже сообщал «Новый День», 12 июля был задержан заместитель начальника отделения Александр Орехов: ему инкриминируется получение взятки в размере более 3 млн рублей.

Вчера в Челябинск доставили еще одного сотрудника подразделения, задержанного в Калининграде. По версии следствия, работник административно-хозяйственной части Рудольф Зайцев получал взятки по той же схеме, что и Орехов.

Челябинск, Павел Зварзин

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