В Златоусте начал разваливаться дом, «отремонтированный» фанерой

В уральском городе аварийный дом начал обрушаться.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проблемный дом на улице Герцена в Златоусте частично обрушился. При этом о грядущей проблеме общественники предупреждали еще в прошлом году. Об этом заявили активисты организации «Гражданский патруль».

«В сентябре прошлого года к нам поступил сигнал от жителей дома №3 по улице Герцена. Люди всерьез забеспокоились, когда в их доме обвалилась несущая стена в подъезде. В итоге в доме повело пол и начала разрушаться лестница. Сливы канализации текли прямо в подвал, зимой вода замерзала, отчего из канализации вода не уходила», – напомнили представители общественной организации.

Общественники обратились в ГЖИ, в надежде, что дом, который, кстати, аварийным не признан, приведут в должный вид. Но коммунальщики после жалобы лишь прикрыли вывалившуюся стену фанерой и отчитались: работы выполнены.

Фанерный лист, как и следовало ожидать, ситуацию не спас. В итоге трухлявый пол и часть стены провалились. «Дом начал обрушаться изнутри, из-за чего жильцы в панике начали искать себе новый кров, всерьез опасаясь, что в один прекрасный день просто погибнут. В первом подъезде, к примеру, обрушилась площадка перед лестницей, в подвале обрушились стены и бетонные подпорки, чего не было в прошлом году. Стены в подъезде пошли сетью новых трещин во втором подъезде, где за стеной живет многодетная семья. Выходя из квартиры, жильцы этой квартиры уже наступают во все расширяющуюся яму», – рассказали общественники.

Городские активисты сомневаются, что дом переживет эту зиму. «Необходимо принимать срочные меры по признанию дома аварийным и переселению людей», – заявляют в общественной организации.

Общественники обратились в прокуратуру Челябинской области с просьбой обязать администрацию Златоуста признать дом аварийным и начать переселение.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 20.07.21

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