Челябинцы обратились к Владимиру Путину с просьбой спасти городской лес

Жители Челябинска направили президенту России петицию с просьбой спасти лес на северо-западе города от властей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инициативная группа начала сбор подписей под петицией президенту России Владимиру Путину с требованием сохранить лесной массив между микрорайонами Тополиная аллея, Ньютон и Парковый-2.

Сейчас этот лес – любимое место отдыха и занятий спортом тысяч горожан. «Здесь гуляют целыми семьями, катаются на лыжах и велосипедах, совершают пробежки и просто дышат свежим лесным воздухом. Это уникальный кусочек живой природы в черте города», – пишут авторы обращения.

Но скоро березовый лес вырубят, а деревья прямо на месте переработают в опилки. «Чиновники решили отдать лес под застройку и разместить на этом месте объекты Регионального центра олимпийской подготовки по хоккею. В результате выделенные в рамках нацпроекта «Демография» средства федерального бюджета пойдут не на благо, а во вред – на уничтожение природы, на лишение тысяч людей их любимого места отдыха и свежего воздуха», – рассказали челябинцы.

Между тем, дальнейшее уничтожение зеленого массива на окраине Челябинска окончательно превратит город в газовую камеру, уверены горожане. Ведь северо-запад – единственное направление, где нет вредных производств, и где еще остался лесной массив. «В 2019 году губернатор Алексей Текслер заявил о реализации в Челябинской области национального проекта «Экология», однако улучшений качества воздуха челябинцы не видят, зато видят, как варварски вырубают деревья», – возмущаются авторы петиции.

Почему стройки, которые курирует правительство области, осуществляются за счет уничтожения скверов и лесов? – недоумевают горожане.

Часть сквера за ледовой ареной «Трактор» вырубят ради строительства тренировочного катка. 46 деревьев вырубят на улице Братьев Кашириных ради строительства нового здания арбитражного суда в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие судебной системы России на 2013-2024 годы». Ради строительства детского хирургического корпуса пытаются изменить границы городского бора. Тысячи деревьев вырубят на участке леса севернее улицы Королева ради строительства Регионального центра олимпийской подготовки по хоккею.

«Выполнение нацпроектов в регионах должно повышать доверие населения к руководству области, а не наоборот! – подчеркивается в обращении. – Челябинцы считают, что вырубка леса между микрорайонами Тополиная аллея, Ньютон и Парковый 2 – варварство и преступление».

В завершение петиции горожане требуют перевести всю территорию лесного массива в районах микрорайонов Тополиная аллея, Ньютон и Парковый 2 в категорию «Парки отдыха» с запретом капитального строительства. Перенести оставшиеся объекты по проекту строительства спортивного кластера, в том числе те, разрешение на строительство которых уже выдано, на другую территорию (например, на участок между улицами Татищева и Макеева, где согласно кадастровой карте предназначена для многоэтажного жилищного строительства. Предоставить УралГУФК альтернативную площадку (один из участков леса отдан университету под застройку).

Также авторы петиции требуют привлечь к ответственности чиновников администрации города и области, виновных в необоснованных вырубках деревьев в ущерб интересам горожан и экологическому благополучию города.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 20.07.21

На Урале отмечен резкий рост ковидных пневмоний. / В Златоусте начал разваливаться дом, «отремонтированный» фанерой. / В деле о взятках в челябинском отделении ПФР появился второй подозреваемый. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»