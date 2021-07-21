21 июля ожидаются следующие события – Челябинск

21.07.2021, среда

10:00 Челябинск – Онлайн-брифинг первого заместителя губернатора Челябинской области Ирины Гехт по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции

10:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция «Итоги проведения ЕГЭ-2021 в Челябинской области» с участием начальника управления общего образования министерства образования и науки Челябинской области Елены Тюриной (пресс-центр «Гранада Пресс»)

10:00 Челябинск – Экологический час для дошкольного и младшего школьного возраста на тему «Путешествие с морскими великанами», посвященный Всемирному дню китов и дельфинов: книжно-иллюстрированная выставка; рассказ о загадочном мире обитателей морей и океанов с презентацией «Удивительный мир подводных глубин»; дидактические игры: лото «Обитатели морей» и «Найди тень»; чтение рассказов С. Сахарнова из книги «Дельфиний остров» и Р. Киплинга «Откуда у кита такая глотка»; показ мультфильма «Кот и Кит» (библиотека №20 «Новосинеглазовская», ул. Челябинская, 22)

10:00 Челябинск – Круглый стол для предпринимателей региона «Экспорт в условиях пандемии», организованный центром поддержки экспорта Агентства международного сотрудничества Челябинской области (ул. Российская, 110, каб. 1, первый этаж)

11:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция «Поддержка небольших производств Челябинской области» с участием исполняющей обязанности генерального директора регионального центра «Мой бизнес» Ирины Казанцевой и контент-директор центра Ольги Третьяковой

Челябинск. Другие новости 20.07.21

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