Число умерших от ковида в Челябинской области превысило 2 тысячи

В Челябинской области за сутки выявлено 303 новых случая коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти 12 зараженных, все они скончались непосредственно от ковида.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 71 тысяча 712 зараженных. 3 тысячи 266 из них умерли (непосредственно от инфекции – 2 тысячи 7).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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