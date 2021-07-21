Ситуация с ковидом в Челябинской области остается неблагополучной

Ситуация с коронавирусом в Челябинской области остается неблагополучной. Об этом сегодня заявила первый вице-губернатор Ирина Гехт.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», среднесуточная заболеваемость на сегодняшний день составляет 8,4 на каждые 100 тысяч населения. Неделю назад этот показатель составлял 7,7. 42% всех новых случаев приходится на Челябинск.

Увеличивается и заболеваемость внебольничными пневмониями: за минувшие 7 дней этот диагноз получили 496 человек, рост к предыдущей неделе – 4%.

Отметим, что озвученная Гехт цифра по пневмонии не совпадает с ее же данными о формах проявления коронавируса, согласно которым пневмония развивается у 33% заболевших ковидом: за неделю с 12 по 18 июля диагноз COVID-19 подтвержден и 2 тысяч 18 человек, следовательно, пневмония должна быть, как минимум, у 670.

В 44% болезнь, по информации первого вице-губернатора, протекает в форме ОРВИ, в 22,5% – бессимптомно.

Коечный фонд для ковидных больных на сегодняшний день в Челябинской области составляет 5 тысяч 878 мест, свободно менее 4%.

Люди, лечащиеся на дому, жалуются, что врачи не приносят им положенных бесплатных лекарств, ссылаясь на дефицит. Ирина Гехт заявила, что все необходимые медикаменты есть в необходимом количестве.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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