В Кыштыме задавили 7-летнего велосипедиста

В Кыштыме задавили 7-летнего мальчика.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла накануне вечером.

62-летний водитель автомобиля «TOYOTA TUNDRA», двигаясь по улице Мира и поворачивая направо на улицу Сугомакская, наехал на 7-летнего ребенка, который от полученных травм скончался на месте.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ. Расследование поставлено на контроль прокуратуры.

Кыштым, Павел Зварзин

Кыштым. Другие новости 21.07.21

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