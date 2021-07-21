Почти 600 южноуральцев заболели ковидом после прививки

1 млн 618 тысяч человек необходимо привить от коронавируса в Челябинской области, чтобы достичь минимального коллективного иммунитета. Учитывая сегодняшние темпы вакцинации, достичь этого показателя удастся не скоро.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в последнее время число прививающихся снизилось с 18,5 тысяч до 4,5 тысяч в сутки. Первый компонент вакцины получили пока около 594 тысяч человек. Число завершивших вакцинацию в правительстве не называют, хотя все время подчеркивают: одной аппликации для формирования иммунитета недостаточно.

При этом сообщается, что 578 вакцинированных заболели коронавирусом. Большая часть привиты «Спутником», 18 человек – «ЭпивакКорона», 2 человека – «Ковивак».«Они заразились либо после первой аппликации, либо за несколько дней до второй. От самой прививки заразиться невозможно», – заявила первый вице-губернатор Ирина Гехт.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 21.07.21

В Кыштыме задавили 7-летнего велосипедиста. / Ситуация с ковидом в Челябинской области остается неблагополучной. / Число умерших от ковида в Челябинской области превысило 2 тысячи. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»