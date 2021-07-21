ММК и МегаФон тестируют новые технологии складирования и транспортировки сырья

Уральские металлурги запустили пилотный проект на базе интернета вещей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в горно-обогатительном производстве ММК запущен пилотный проект на базе интернета вещей. В цехе подготовки аглошихты (ЦПАШ) для автоматического контроля транспортировки, погрузки и складирования железорудного сырья внедрена система позиционирования на саморазгрузочных тележках.

В рамках проекта на ленточном конвейере ЦПАШ внедрен программно-аппаратный комплекс с использованием технологии беспроводной сверхширокополосной передачи данных Ultra WideBand (UWB). Реализованное решение позволяет с точностью до полуметра определить местоположение саморазгрузочных тележек и направление их перемещения, а также оптимизирует весь технологический цикл.

Автоматизация процессов, онлайн-контроль движения грузов, исключение ошибок из-за человеческого фактора, повышение точности состава сырья – плюсы, которые уже оценили на производстве.

«Выбранная МегаФоном технология, помимо точности, отличается высокой помехоустойчивостью, что крайне важно в условиях работы в цехах комбината, – подчеркнул начальник горно-обогатительного производства ПАО «ММК» Андрей Полинов. – Внедрение системы позиционирования саморазгрузочных тележек должно решить такие задачи, как повышение точности складирования сырья, улучшение качества производственного процесса за счет уменьшения колебаний химического состава сырьевой массы, а также уменьшение временных затрат и минимизации ошибок».

«Мы провели монтаж, наладку и сдачу в опытно-промышленную эксплуатацию фрагмента системы позиционирования саморазгрузочных тележек, охватывающего несколько пролетов технологической галереи. Выбранная нами технология UWB обеспечила необходимую точность позиционирования – в пределах полуметра. Транспортная метка, установленная на тележке, перемещается относительно имеющихся на территории галереи системы анкеров, а специальное программное обеспечение вычисляет координаты метки. Затем графическая информация о местоположении тележки поступает диспетчеру в онлайн-режиме и сохраняется в базе данных с временными отрезками», – отметил директор по развитию цифровых проектов МегаФона на Урале Евгений Иванов.

После завершения пилотного проекта в ЦПАШ, МегаФон и ММК планируют его тиражирование на других объектах горно-обогатительного производства компании.

Челябинск, Виктор Елисеев

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