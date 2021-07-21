Власти закрыли проезд по улице в центре Челябинска почти на два месяца

Движение в Советском районе Челябинска временно ограничат.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с проведением работ по реконструкции участка теплотрассы ограничено движение транспорта по улице Цвиллинга, а также закрыт проезд по улице Евтеева.

С 8 часов 21 июля до 20 часов 25 августа будет ограничено движение по улице Цвиллинга в районе дома № 60 по правой крайней полосе в сторону железнодорожного вокзала. Работы будут вестись на тротуаре, ограничение движения необходимо для установки техники.

Также с 8 часов 21 июля до 20 часов 15 сентября закроют проезд на всем протяжении улицы Евтеева с сохранением движения через перекрестки с улицами Цвиллинга, Свободы, Российская.

Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать своей маршрут.

Челябинск, Виктор Елисеев

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