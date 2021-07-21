В Челябинске на предприятии произошел разлив углекислоты

На Троицком тракте Челябинска произошел разлив углекислоты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел утром 21 июля в промышленной зоне, расположенной в районе Троицкого тракта.

По словам очевидцев, за считанные мгновения улицу рядом с местом происшествия окутал белый пар.

По информации управления безопасности жизнедеятельности населения Челябинска, на территории одного из предприятий, расположенных в промзоне, произошел разлив углекислоты. Персонал компании самостоятельно устранил утечку. Пострадавших в результате ЧП нет.

Известно, что фирма занимается торговлей техническими газами.

Углекислота (диоксид углерода) – бесцветный газ, почти без запаха, используется в пищевой промышленности, системах пожаротушения, криохирургии, пневматическом оружии. Как правило, хранится в баллонах в виде сжиженного газа. При атмосферном давлении переходит в газообразное состояние.

Челябинск, Виктор Елисеев

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