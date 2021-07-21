Челябинец потребовал привлечь чиновника МИДа за оправдание терроризма

Житель Челябинска требует проверить чиновника МИД России на сочувствие к террористам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», челябинец Тимофей Безуглый направил обращение в прокуратуру с просьбой проверить факт «оправдания терроризма» в высказывании чиновника о «позитивном влиянии талибов (члены запрещенной в РФ террористической организации «Талибан». – НД) в Афганистане». Об этом сообщает telegram-канал «Челябинское Яблоко».

Речь о высказывании спецпредставителя президента России по Афганистану, директора второго департамента Азии МИД Замира Кабулова, заявившего вчера, 20 июля, выступая на площадке дискуссионного клуба «Валдай»: «Сам факт того, что талибы берут контроль над уездами, оказывает позитивную роль».

«Актуальное законодательство об экстремизме зачастую используется в политических целях. Людей лишают свободы по сфабрикованным уголовным делам! Суды приговаривают журналистов, политиков и активистов к неподъемным для них штрафам или ограничению пассивного избирательного права. Одновременно с этим высшие чиновники принимают делегации из запрещенных на территории РФ организаций!" – считает челябинец.

Конечно же, следует рассматривать данное высказывание в контексте, соглашается южноуралец. Так, Замир Кабулов говорил о противостоянии талибов другим экстремистским и террористическим организациям, угрожающих странам Центральной Азии, Ирану и Пакистану. Таким образом, рассуждает челябинец, «по мнению чиновника, одна запрещенная организация будет сдерживать другие, не менее запрещенные организации». Однако, оправдание терроризма представляет собой сам факт оправдания существования террористических организаций, утверждает Безуглый.

Челябинец требует, чтобы прокуратура дала правовую оценку высказываниям высокопоставленного чиновника.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 21.07.21

Правительство выделит Уралу более 5 млрд рублей на поддержку медицины. / В Челябинске на предприятии произошел разлив углекислоты. / Власти закрыли проезд по улице в центре Челябинска почти на два месяца. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»