В Челябинской области товарняк протаранил легковушку

В Челябинской области организована проверка по факту столкновения грузового поезда с автомобилем.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, авария произошла во вторник, 20 июля, в 23:55 на перегоне Бишкиль 265 километра Южно-Уральской железной дороги.

Грузовой поезд врезался в легковой автомобиль «Нива Шевроле».

По предварительным данным водитель автомобиля попытался пересечь железнодорожный путь в неустановленном месте.

«Машинистом локомотива применено экстренное торможение, однако предотвратить столкновение не удалось. В автомобиле водитель и пассажиры отсутствовали. Пострадавших нет. На месте работала следственно-оперативная группа», – уточнили в надзорном ведомстве.

Стоянка грузового поезда составила 30 минут, задержек в движении пассажирских поездов не было.

Челябинской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 21.07.21

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