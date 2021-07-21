В Челябинской области товарняк протаранил легковушку

В Челябинской области организована проверка по факту столкновения грузового поезда с автомобилем.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, авария произошла во вторник, 20 июля, в 23:55 на перегоне Бишкиль 265 километра Южно-Уральской железной дороги.
Грузовой поезд врезался в легковой автомобиль «Нива Шевроле».
По предварительным данным водитель автомобиля попытался пересечь железнодорожный путь в неустановленном месте.
«Машинистом локомотива применено экстренное торможение, однако предотвратить столкновение не удалось. В автомобиле водитель и пассажиры отсутствовали. Пострадавших нет. На месте работала следственно-оперативная группа», – уточнили в надзорном ведомстве.
Стоянка грузового поезда составила 30 минут, задержек в движении пассажирских поездов не было.
Челябинской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 21.07.21
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