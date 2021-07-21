Челябинский облизбирком обещает провести проверку по факту размещения плакатов «Текслер собирает команду»

В Челябинской области избирком проверит плакаты с изображением губернатора.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», председатель регионального отделения партии «Яблоко» Ярослав Щербаков обратился с жалобой на плакаты с фотографией губернатора Челябинской области и лидера регионального списка «Единой России» на выборах в Госдуму Алексея Текслера в ЦИК РФ.

«У партий, подавших списки кандидатов на выборы Госдумы, начался агитационный период, а это значит, что теперь надо соблюдать избирательное законодательство и установленные ограничения, в том числе и для «Единой России», – подчеркивает автор обращения. – Однако по всему Челябинску и области продолжают висеть баннеры, а в школах, детских садах, библиотеках, больницах, магазинах плакаты о том, что Текслер (является выдвинутым от «Единой России» кандидатом в депутаты Госдумы) собирает команду. В данном случае это должно быть квалифицировано как незаконная агитация, с распространением сведений о деятельности кандидата, оплаченная вне избирательного фонда».

Избирком затребовал у представителей партии уточнить информацию. «Пишите в облизбирком конкретные адреса мест и прикрепляйте фото: ikchel@mail.ru, – цитируют ответ комиссии активисты. – Свои примеры мы отправили, смотрим и ждем результата».

Между тем, в региональном отделении ЕР от плакатов уже открестились. В партии заявили, что Текслер к плакатам и баннерам никакого отношения не имеет: якобы, их заказывал какой-то фонд.

Сегодня же на улицах Челябинска горожане заметили информационные кубы с портретом главного южноуральского «единоросса» и адресом сайта Челябинского областного движения «Команда Текслера», созданного месяц назад.

«Будь в команде!» – призывают челябинцев фотографии губернатора.

Отметим, что с командой у Текслера, действительно, проблемы: только в текущем году у правоохранительных органов возникли серьезные претензии к 3 чиновникам областного правительства: первому замминистра строительства области Белавкину, начальнику управления областного Минздрава Устюговой и замминистра экологии Безрукову.

Челябинск, Виктор Елисеев

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