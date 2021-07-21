В порядке демонтажа незаконных киосков в Челябинске нашли нарушения

ФАС потребовала у Челябинской городской Думы скорректировать порядок демонтажа незаконных нестационарных объектов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, ведомство усматривает в принятом в марте 2021 года Порядке демонтажа незаконно размещенных нестационарных объектов на территории Челябинска признаки нарушения антимонопольного законодательства.

«Отдельные положения Порядка приводят или могут привести к ограничению конкуренции и созданию дискриминационных условий предпринимателям, разместившим нестационарные объекты в соответствии с требованиями действующего законодательства», – рассказали представители надзорного органа.

Претензии антимонопольщиков вызвал заявительный характер обращений для демонтажа нестационарных объектов. Согласно документу, решение о сносе незаконно расположенного нестационарного объекта комитет по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска принимает не по собственной инициативе, а после поступления заявления от заинтересованных лиц (например, от органов государственной власти или местного самоуправления). При отсутствии заявления решение о демонтаже принимается не ранее, чем через 6 месяцев с даты составления акта о выявлении такого объекта.

При этом работы по сносу могут быть приостановлены при отсутствии бюджетных ассигнований. «Обязанность органа местного самоуправления по демонтажу нестационарных объектов не может быть поставлена в зависимость от отсутствия бюджетных ассигнований, необходимых для осуществления демонтажа. Расходы по демонтажу нестационарных объектов подлежат возмещению правообладателем такого объекта», – настаивают в Челябинском УФАС.

Кроме того, порядок предоставляет возможность собственников незаконных объектов самим снести торговую точку. «Обращение юридических и физических лиц о демонтаже нестационарных торговых объектов своими силами не может являться основанием для неосуществления уполномоченным органом своих обязанностей», – подчеркивают в надзорном ведомстве.

Антимонопольщики также отметили, что документ не содержит указания на проведение планомерности работы по выявлению незаконно размещенных нестационарных объектов мэрией Челябинска.

Предупреждение выдано Челябинской городской Думе, которой надлежит до 15 сентября внести необходимые изменения в порядок.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 21.07.21

Челябинский облизбирком обещает провести проверку по факту размещения плакатов «Текслер собирает команду». / В Челябинской области товарняк протаранил легковушку. / А как же метротрам? Южному Уралу определили сумму инфраструктурных кредитов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»