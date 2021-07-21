На Южном Урале будут судить директора турагентства, укравшую у клиентов больше миллиона рублей

В Озерске перед судом престанет директор турагентства, похитившая у клиентов свыше 1,1 миллиона рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, руководителем надзорного ведомства ЗАТО Озерск утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора туристического агентства, обвиняемой в присвоении денег клиентов.

По версии следствия женщина, возглавлявшая агентство «Лобстер», с сентября 2019 по октябрь 2020 года похитила свыше 1,1 миллиона рублей, полученные от 19 клиентов.

Полученные в счет оплаты услуг деньги она тратила на личные нужды и под различными предлогами затягивала процесс оформления путевок.

Вину свои озерчанка признала полностью и частично возместила причиненный ущерб, выплатив более 440 тысяч рублей.

Прокурором в интересах потерпевших на оставшуюся сумму заявлены гражданские иски.

Уголовное дело направлено в Озерский городской суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 21.07.21

В порядке демонтажа незаконных киосков в Челябинске нашли нарушения. / Челябинский облизбирком обещает провести проверку по факту размещения плакатов «Текслер собирает команду». / В Челябинской области товарняк протаранил легковушку. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»