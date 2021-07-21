На Южном Урале будут судить директора турагентства, укравшую у клиентов больше миллиона рублей

В Озерске перед судом престанет директор турагентства, похитившая у клиентов свыше 1,1 миллиона рублей.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, руководителем надзорного ведомства ЗАТО Озерск утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора туристического агентства, обвиняемой в присвоении денег клиентов.
По версии следствия женщина, возглавлявшая агентство «Лобстер», с сентября 2019 по октябрь 2020 года похитила свыше 1,1 миллиона рублей, полученные от 19 клиентов.
Полученные в счет оплаты услуг деньги она тратила на личные нужды и под различными предлогами затягивала процесс оформления путевок.
Вину свои озерчанка признала полностью и частично возместила причиненный ущерб, выплатив более 440 тысяч рублей.
Прокурором в интересах потерпевших на оставшуюся сумму заявлены гражданские иски.
Уголовное дело направлено в Озерский городской суд для рассмотрения по существу.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 21.07.21
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