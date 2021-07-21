На свалке в Златоусте вспыхнул пожар

На закрытой свалке в Златоусте ликвидировали пожар.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», возгорание произошло в ночь на среду, 21 июля.

По информации мэрии, причиной пожара на закрытой городской свалке стало воспламенение метана, выделяющегося при разложении мусора.

Огонь обнаружили сотрудники МБУ «Благоустройство», которое следит за состоянием объекта. Пожар локализовали, а к утру потушили.

Городскую свалку в Златоусте закрыли 1 января 2020 года. В 2022 году должна начаться рекультивация объекта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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