22 июля ожидаются следующие события – Челябинск





22.07.2021, четверг

11:00 Челябинск – В социальных сетях и на YouTube-канале Челябинской областной научной универсальной (публичной) библиотеки пройдет онлайн-лекция от кандидата филологических наук Александра Полушкина, посвященная нобелевским лауреатам по литературе из стран Африки

12:00 Челябинск – около мемориала «Золотая гора» пройдет эко-субботник, организованный сотрудниками Молодежного Ресурсного центра и Общественной молодежной палатой при Законодательном собрании региона

13:30 Челябинск – Выездное совещание по вопросу благоустройства набережной реки Миасс (в районе филармонии и у «Мегаполиса») с участием главы Челябинска Натальи Котовой

14:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция «Что ждет участников южноуральской книжной ярмарки и форума #РыжийФест» (пресс-центр «Гранада Пресс»)

18:00 Челябинск – Выступит гитарист Sалман Гафури (блюз, джаз, рок-н-ролл, кантри) (пешеходная часть улицы Кирова)

Челябинск. Другие новости 21.07.21

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