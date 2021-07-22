ЧС, которую ждали: ФАС займется контрактом на срочный ремонт водовода в Локомотивном

Челябинское УФАС России проверит контракт на ремонт водовода в Локомотивном, заключенным без торгов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Челябинское УФАС проведет внеплановую проверку администрации Локомотивного городского округа после жалобы юриста Ярослава Щербакова. Об этом сообщает telegram-канал «Челябинское Яблоко».

Южноуральца заинтересовал контракт, заключенный без торгов в связи с аварией на водоводе с единственным подрядчиком ИП Злыгостевым Иваном Вячеславовичем. Согласно контракту подрядчику за 23 дня необходимо выполнить капитальный ремонт 5,2 километра водопроводной сети за 61 миллиона рублей.

По словам автора жалобы, вопросов к закупке много. «При чем здесь чрезвычайна ситуация, когда об аварийности водопровода всем давно известно, и жители Локомотивного практически каждый год, начиная с 2017 года, на продолжительное время из-за аварий остаются без питьевой воды. Чрезвычайной может быть только такая ситуация, которую нельзя заранее предвидеть и предотвратить», – подчеркивает челябинец.

Интересно и другое: почему выбор пал на бизнесмена, являющегося действующим членом собрания депутатов Брединского района? Вопросы есть и к сумме контракта. Так, по информации Щербакова, этот предприниматель уже выполнял работы на этом водоводе – в конце 2020 года. При этом тогда реконструкция 7,8 километра сетей обошлась бюджету в 19,6 миллиона рублей – втрое дешевле «чрезвычайного» ремонта. Вероятно, потому, что в прошлом году конкурс на проведение ремонтных работ состоялся.

Челябинск, Виктор Елисеев

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