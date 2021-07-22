Сотрудники «Геоцентра» рассказали, кто приказал срубить даурскую лиственницу в центре Челябинска

Сотрудники «Геоцентра» заявили, что указание срубить даурскую лиственницу получили от высокопоставленных чиновников мэрии Челябинска.

Как уже сообщал «Новый День», скандал вокруг сноса легендарной лиственницы разгорелся в начале июня нынешнего года.

1 июня на перекрестке проспекта Ленина и улицы Красной были снесены три дерева, в том числе даурская лиственница, посаженная в 1905 году. Это вызвало широкий резонанс.

В мэрии сначала заявили, что деревья были аварийные и засохшие и их снос был согласован. Но потом начали проверку. О ее итогах вице-мэр Александр Астахов рассказал на аппаратном совещании 7 июня. По словам чиновника, в ходе проверки было установлено, что решение о вырубке деревьев было принято 1 июня МКУ «Геоцентр», и в тот же день проведены работы. Однако руководство учреждения не оповестило о сносе деревьев ни горожан, ни мэрию.

Замглавы города Максим Куляшов также заявил, что ему не было известно о планах «Геоцентра» и ни в каких документах эти работы заявлены не было.

В итоге по результатам служебной проверки мэрия расторгла трудовые контракты с директорами МКУ «Геоцентр» Константином Антроповым и МКУ «Административно-техническая инспекция» Владимиром Жучковвым.

Однако сотрудники «Геоцентра» настаивают, что ни о каком самоуправстве речи не было. «31 мая на электронную почту учреждения поступил акт обследования зеленых насаждений о безотлагательном сносе 3 аварийных деревьев на перекрестке улицы Красной и проспекта Ленина, – цитирует их письмо 74.ru. – Заявителем разрешения в Административно-техническую инспекцию и на снос этих деревьев был Комитет дорожного хозяйства. МБУ «Геоцентр» в этом процессе никогда не участвует, оно только на основании муниципального задания КДХ осуществляет снос деревьев. Именно специалисты КДХ и АТИ определяют породы деревьев и их аварийность. Специалист КДХ Коркина присутствовала при составлении акта обследования 31 мая. Утром 1 июня мы получили муниципальное задание Комитета дорожного хозяйства за подписью председателя Кучитарова о безотлагательном сносе указанных выше 3 аварийных деревьев».

В подтверждение своих слов работники учреждения приложили скан задания о сносе деревьев за подписью председателя КДХ Рината Кучитарова.

«МБУ «Геоцентр» является подведомственным КДХ учреждением и обязано в соответствии с законодательством выполнять муниципальные задания своего руководителя, – напоминают авторы письма. – Более того, специалист по зеленым насаждениям КДХ Главинская звонила 31 мая и 1 июня нашим специалистам и требовала незамедлительно снести деревья, так как это личное поручение заместителя главы города Куляшова, говорила, что скандал будет, но нужно спилить. Обратите внимание на фотографии деревьев до и во время спила. На каждом дереве есть метки краской, которые нанесены специалистами КДХ для определения деревьев, подлежащих сносу. Это делается всегда».

Сотрудники учреждения признаются, что теперь опасаются: именно их могут сделать крайними и в расследовании уголовного дела, возбужденного по факту сносча лиственницы. «Наш коллектив опасается, что помимо нашего директора будут еще искать крайних среди работников, спиливших эти деревья. Об этом говорят возбужденное уголовное дело и позиция КДХ. После увольнения нашего директора Куляшов и Кучитаров дали поручение исполняющему обязанности директора найти части спиленных деревьев с метками краской, чтобы их уничтожить. Этому было придано такое важное значение, что остановили выполнение всех заданий, и рабочие перерыли всю нашу базу. Мы опасаемся за себя и поэтому хотим сохранить анонимность», – пишут они.

Максим Куляшов не стал комментировать письмо работников «Геоцентра», предложив обратиться в пресс-службу мэрии. Пресс-секретарь главы города Владимир Сафонов лишь напомнил о результатах проверки и возбуждении уголовного дела. Ринат Кучитаров подтвердил, что подписывал задание по сносу трех аварийных деревьев.

Челябинск, Виктор Елисеев

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