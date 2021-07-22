В Челябинске двухлетний ребенок погиб, выпав из окна седьмого этажа

В Челябинской области проводится проверка по факту смерти ребенка в результате падения из окна квартиры.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, вечером 20 июля около одного из домов Тракторозаводского района областного центра было обнаружено тело 2-летнего мальчика с травмами, характерными для падения с высоты.

По данному факту проводится доследственная проверка. По предварительным данным, мальчик, оставшись без внимания взрослых, выпал через москитную сетку из открытого окна квартиры, расположенной на 7 этаже жилого дома.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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