Число зараженных коронавирусом в Челябинской области превысило 2% от количества южноуральцев

В Челябинской области за сутки выявлено 305 новых случаев коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти 13 зараженных, все они скончались непосредственно от ковида.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 72 тысячи 17 инфицированных, что превышает 2% от общей численности населения региона. 3 тысячи 279 зараженных умерли (непосредственно от инфекции – 2 тысячи 20). Летальность инфекции еа сегодняшний день составляет 2,8%.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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