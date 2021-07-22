У южноуральцев появилась возможность без проблем и вреда для природы утилизировать старые батарейки и аккумуляторы

Жители Челябинской области и Екатеринбурга могут сдать ненужные элементы питания на переработку в салонах МегаФона. Оператор запустил экологический проект и открыл пункты приема в 21 салоне связи. В планах – расширение географии.

Отработавшие батарейки и аккумуляторы телефонов содержат вредные вещества – ртуть, цинк, свинец, никель. При попадании на свалку яд может просочиться в грунтовые воды, вызвать тяжелые болезни у людей. Литий, в свою очередь, может стать причиной пожара. Поэтому нельзя просто выбрасывать эти элементы в мусорное ведро, важно грамотно их утилизировать.

«Более половины токсичных отходов приходится на блоки питания. Это острая проблема, в решении которой мы готовы участвовать. Так, в наших салонах появились специальные контейнеры, куда все желающие могут принести ненужные батарейки и старые аккумуляторы от смартфонов. Пункты расположены как в центре города, так и в спальных районах, поэтому сделать доброе дело для экологии своего города будет легко и просто», – подчеркнул директор МегаФон Ритейл на Урале Андрей Королев.

На переработку и утилизацию можно сдать марганцево-цинковые (MnZn), никель-металлгидридные (NiMH), литий-ионные (Li-ion), серебряно-цинковые (AgZn), никель-кадмиевые (NiCd), литий-тионилхлоридные (Li-SOCI2) и никель-железные элементы. В Челябинской области сделать это можно по следующим адресам:

Верхний Уфалей, Прямицына – 39

Копейск, Славы – 8 (ТРК «Слава»)

Миасс, Автозаводцев – 20

Миасс, Автозаводцев – 65 (ТРК «Слон»)

Озерск, Дзержинского – 35А (ТРК «Фестиваль»)

Снежинск, Транспортная – 35

Челябинск, Гагарина – 16

Челябинск, Первой Пятилетки – 11

Челябинск, Молдавская – 16 (ТРЦ «Фокус»)

Челябинск, Черкасская – 15 (ТЦ КС)

Челябинск, Чичерина – 28 (ТРК «Космос»)

Участников эко-проекта, абонентов оператора, ждут мобильные бонусы – месяц безлимитного интернета или скидка на связь.

Весь собранный материал МегаФон перевозит на завод по переработке батареек «Мегаполисресурс» в Челябинске. Сотрудники предприятия сортируют его, промывают, измельчают, извлекают цветные металлы, получая на выходе многопрофильное сырье. Итоговые продукты, к примеру, используют в производстве лаков и красок, в приборостроении и нанотехнологиях. Завод стал первой компанией в России, взявшей на себя ответственность по утилизации опасных продуктов. И сегодня уже 94,4% материалов марганцево-цинковых батареек снова становятся ресурсами, которые ничем не отличаются от аналогов, извлечённых из природных месторождений.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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