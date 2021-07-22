В Челябинске суд ужесточил наказание экс-полицейскому, вымогавшему взятку у иностранца

Челябинский областной суд изменил приговор бывшему участковому, осужденному за должностные преступления.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, ранее Курчатовский районный суд Челябинска признал бывшего полицейского виновным в краже и превышении должностных полномочий, приговорив его к трем годам лишения свободы в колонии общего режима.

Как следует из материалов уголовного дела, челябинец, являясь участковым уполномоченным полиции, забрал документы у иностранца и потребовал в обмен на них 30 тысяч рублей. При этом он знал, что хозяин бумаг не нарушал миграционное законодательство и находится на территории РФ на законных основаниях. В случае отказа полицейский грозил мигранту выдворением из страны. Свои действия до конца он довести не сумел, поскольку был задержан.

Обвинение в суде настаивало на том, что участковый вымогал у иностранца взятку, но судья не счел аргументы прокурора весомыми. В итоге представитель прокуратуры оспорил решение районного судьи в суде высшей инстанции.

В апелляционном представлении прокурор просил отменить приговор, квалифицировать действия как покушение на получение взятки и усилить наказание.

Апелляционная инстанция Челябинского областного суда отменила приговор районного суда и вынесла новый приговор, признав южноуральца виновным в краже, превышении должностных полномочий и вымогательстве взятки, приговорив к 7 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

Апелляционный приговор вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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