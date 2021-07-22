В Челябинской области вагон сошел с рельсов, выполняя маневр

У станции в Челябинской области с рельсов сошел грузовой вагон.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 22 июля, недалеко от станции Сыростан Южно-Уральской железной дороги.
По информации Уральской транспортной прокуратуры, во время маневровых работ в месте погрузки щебня с рельсов сошел грузовой вагон. На момент аварии вагон был пустым. Инцидент произошел на путях необщего пользования.
По факту аварии прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 22.07.21
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