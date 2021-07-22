На Южном Урале за аферу с водительскими правами задержали инспектора ГИБДД

В Челябинской области задержали инспектора РЭО ГИБДД, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями.
Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, уголовное дело возбуждено в отношении инспектора РЭО ГИБДД ОМВД «Южноуральский». Мужчину обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.
По данным следствия, в марте текущего года инспектор выдал местным жителям водительские удостоверения без фактической сдачи экзаменов по знанию правил дорожного движения. Установлена его причастность к совершению 2 преступных эпизодов.
Преступления выявлены сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.
Мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Следователем СКР проверяется причастность полицейского к совершению аналогичных преступных эпизодов.
Расследование уголовного дела продолжается.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 22.07.21
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