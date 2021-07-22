В Челябинской области задержали управляющего ПФР

Следователи задержали управляющего ПФР по Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, руководителя регионального отделения Пенсионного фонда России Виктора Чернобровина задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

По данным следствия, управляющий получил взятки от представителя частной охранной организации за обеспечение заключения договоров на охрану территориальных подразделений фонда.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, 12 июля был задержан заместитель начальника отделения ПФР Александр Орехов: ему инкриминируется получение взятки в размере более 3 млн рублей. 19 июля в Челябинск доставили еще одного сотрудника подразделения, задержанного в Калининграде. По версии следствия, работник административно-хозяйственной части Рудольф Зайцев получал взятки по той же схеме, что и Орехов.

Оба признали свою вину. Орехов заключил соглашение со следствием.

Виктор Чернобровин родился в 1959 году в Медногорск (Оренбургская область). В 1979 году окончил Медногорский индустриальный техникум. В 1984-м – Челябинский политехнический институт. Инженер-механик. Прошел путь от слесаря до генерального директора и председателя совета директоров Челябинского электрометаллургического комбината.

С 2001 по 2006 год – заместитель председателя по промышленной политике ЗСО Челябинской области. В 2006 году назначен управляющим отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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