23 июля ожидаются следующие события – Челябинск

23.07.2021, пятница

09:00 Челябинск – Конкурс профессионального мастерства среди водителей троллейбусов (троллейбусное депо №2, Свердловский тракт, 3)

11:00 Челябинск – Открытый урок ОБЖ по безопасному поведению на воде (озеро Смолино, пляж «Прибой», ул. Новороссийская, за домами № 77-А, 79)

11:00 Челябинск – Мастер-класс «Китенок», посвященный Всемирному дню китов и дельфинов (библиотека №16 «Маяк», ул. Керченская, 6)

14:00 Челябинск – Встреча с художником Еленой Токаревой и мастер-класс под ее руководством в рамках работы выставки «Художники книги» (выставочный зал Челябинского центра искусств, ул. Сони Кривой, 30)

17:00 Челябинск – Заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова, первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт и министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин обсудят реализацию национального проекта «Культура» в регионе (Челябинский институт культуры, ул. Орджоникидзе, 36А)

18:00 Челябинск – Танцевальный вечер (городской сад имени Пушкина)

Челябинск. Другие новости 22.07.21

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