«Коммунисты России» отказались от борьбы на выборах в Госдуму в двух округах Южного Урала

Два кандидата «Коммунистов России» снялись с выборов в Госдуму в Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», юрист Владимир Казанцев и безработный Игорь Липатников, выдвигавшиеся от партии «Коммунисты России» на выборах в Госдуму, сошли с предвыборной дистанции.

В четверг, 22 июля, информация о том, что они утратили статус выдвинутого кандидата, была опубликована на сайте ГАС «Выборы».

По словам Владимира Казанцева, снятие кандидатур было решением партии. Ресурсы решили сосредоточить на предвыборной гонке депутата Центрального райсовета Челябинска Елены Вахтиной, баллотирующейся по Челябинскому одномандатному округу.

Кроме того, партийцы решили не распылять голоса южноуральцев, поддерживающих экологическую повестку: по Металлургическому округу от партии «Яблоко» в Госдуму идет еще один экоактивист – Андрей Талевлин.

Челябинск, Виктор Елисеев

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