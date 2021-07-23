В Челябинской области от коронавируса умерли 13 человек

В Челябинской области за сутки выявлено 312 новых случаев коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти 15 зараженных. Непосредственно от ковида скончались 13 человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 72 тысячи 329 инфированных. 3 тысячи 294 из них умерли (непосредственно от инфекции – 2 тысячи 33).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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