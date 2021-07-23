Промышленность Челябинской области растет на низкой базе

На Южном Урале растет добывающая промышленность и почти не растет металлургия.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в январе-июне 2021 года индекс промышленного производства в Челябинской области вырос на 13,3% относительно аналогичного периода 2020 года (+9,8% к январю-июню 2019 года). Об этом сообщает telegram-канал экономического блока правительства региона.

В обрабатывающих производствах за шесть месяцев 2021 года он увеличился на 11% (+7,3%), в том числе в металлургическом – на 13,8%. Впрочем, по сравнению с доковидным 2019 годом объем производства в металлургии практически не изменился, увеличившись лишь на 1,9%.

Зато все большую долю в промышленном производстве Южного Урала занимает сырьевой сегмент. Добыча полезных ископаемых продемонстрировала в первом полугодии 2021-го по сравнению с январем-июнем 2020 года выросла на 43% и на 53,9% – в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.

При этом сфера обеспечения электроэнергией, газом и паром, несмотря на рост на 13%, все еще не вышла на показатели 2019 года (–1,8%).

Впрочем, и сами чиновники признают, что высокие темпы роста в 2021 году связаны с эффектом низкой базы на фоне спада деловой активности в пандемийном 2020 году.

Челябинск, Виктор Елисеев

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