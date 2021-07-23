Африканская чума свиней охватывает в Европе все новые территории

В Евросоюзе за неделю выявили 102 новых очага африканской чумы свиней.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, в Евросоюзе с 10 по 16 июля зарегистрировали 102 очага африканской чумы свиней (АЧС). Об этом страны информировали Всемирную организацию здравоохранения животных (МЭБ).

Наибольшее количество вспышек за неделю июля зафиксировали в Румынии – 49. В этой стране распространение вируса АЧС не могут остановить с октября 2019 года. Сейчас болезнь выявляют как среди диких кабанов, так и у домашних свиней. В Венгрии за этот период зарегистрировали 22 вспышки АЧС, в Латвии – 13, в Германии – 18. Причем в Германии выявили первые случаи АЧС на свиноводческих фермах.

С сентября 2020 года, когда в ФРГ нашли первого инфицированного кабана, властям удавалось не допускать заноса вируса в сельскохозяйственное поголовье. Однако принятые меры борьбы оказались недостаточно эффективными, и в итоге распространение АЧС в Германии привело к заражению домашних свиней на органической ферме в районе Шпрее-Нейсе и в небольшом хозяйстве в Меркиш-Одерланд.

Новые вспышки АЧС за неделю июля отмечены также на африканском континенте – 3 случая зафиксировали в ЮАР.

В России с начала года (по данным на 16 июля) зарегистрировали 89 неблагополучных пунктов по АЧС: 38 – в дикой фауне, 51– среди домашних свиней.

Челябинская область в настоящее время является благополучной по африканской чуме свиней. Последний раз это заболевание на Южном Урале регистрировалось в 2017 году в личном подсобном хозяйстве на территории Тимирязевского сельского поселения (Чебаркульский район).

Челябинск, Виктор Елисеев

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