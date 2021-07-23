На Южном Урале возможны проблемы с урожаем, обусловленные погодой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за 2 декады июля в Челябинской области выпало осадков 45% от нормы. Особенно засушливо на юге региона. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, отметив, что засуха отразиться на урожае.

В соседней Курганской области ситуация еще хуже: за 2 месяца выпало всего 20% осадков от нормы. «Это сильная засуха, и это невозможно пополнить», – цитирует РИА «Новости» Вильфанда.

Челябинск, Павел Зварзин

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