Движение на одной из улиц Ленинского района Челябинска закроют на полторы недели

Движение на участке улицы Дзержинского в Челябинске временно закроют.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с проведением работ по реконструкции участка теплотрассы будет закрыто движение транспорта в районе дома 91 по улице Дзержинского с 25 июля.

С 20 часов 25 июля до 6 часов 5 августа для проведения работ на проезжей части улицы Дзержинского будет закрыто движение транспорта.

Движение трамваев также будет приостановлено с 23 часов 30 июля до 6 часов 2 августа. Информация о режиме работы общественного транспорта будет сообщена дополнительно.

Жителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.

Челябинск, Виктор Елисеев

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