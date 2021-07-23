В озере на Южном Урале массово гибнет рыба

Южноуральцы рассказали о массовом гибели рыбы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о массовом заморе рыбы сообщили жители Нагайбакского района.

Фотографии берегов озера Большой Ачакуль жители села Арси прислали в редакцию местной газеты «Всходы». «Посмотрите, что творится на берегу», – прокомментировали они снимки.

На фотографиях видно, что берег водоема усыпан рыбой, выброшенной из озера.

О произошедшем сообщили в Рыбнадзор, где обещали на месте разобраться в причинах замора.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 23.07.21

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