В больницу Каслей доставили двухлетнего малыша с отравлением йодом

В Челябинской области устанавливают обстоятельства отравления ребенка йодом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», доследственную проверку полиция Карталинского района начала после того, как двухлетний малыш был госпитализирован в больницу с отравлением.

По предварительной информации, ребенок выпил йод из пузырька, оставшись без присмотра матери. Правоохранители устанавливают обстоятельства ЧП.

Челябинск, Виктор Елисеев

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