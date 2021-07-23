Уголовное дело в отношении экс-полицейского, крышевавшего «черных» риелторов Копейска, отправили прокурору

В Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника отделения подразделения регионального управления МВД России, обвиняемого в совершении коррупционных преступлений.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, бывшего высокопоставленного полицейского обвиняют в покушении на мошенничество, превышении должностных полномочий и получении взятки.

Напомним, высокопоставленного полицейского задержали в середине февраля нынешнего года. По версии следствия, в 2005-2012 годах южноуралец, работавший тогда в ОМВД по Копейске, получил в подарок от «черных риелторов» квартиру за отказ в возбуждении уголовного дела по факту мошеннических действий в сфере оборота недвижимости. Также, в ходе расследования уголовного дела установлена причастность обвиняемого к покушению на хищение денежных средств граждан.

Преступления выявлены сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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