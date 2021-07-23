Управляющего отделением ПФР по Челябинской области отправили за решетку

Управляющего отделением Пенсионного фонда России по Челябинской области Виктора Чернобровина отправили в СИЗО.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, по данным следствия, Виктор Чернобровин получил более 26 миллионов рублей от представителя частной охранной организации за обеспечение заключения договоров на охрану территориальных подразделений фонда.

Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу. Напомним, ранее были задержаны замруководителя регионального отделения ПФР Александра Орехова и сотрудника одного из подразделений Рудольфа Зайцева, также вовлеченных в преступную схему. Оба признали свою вину и дали признательные показания.

Следователь в суде настаивал на избрании руководителю регионального отделения меры пресечения в виде заключения под стражу. По его словам, управляющий начал противоправную деятельность еще до привлечения к ней Орехова и Зайцева. Кроме того, у следствия есть данные о попытках давления на свидетелей и других участников преступления.

Сам Чернобровин вину в инкриминируемых ему действиях не признает. В суде он заявил, что о действиях подчиненных не знал. Его дочь предложила внести 2,5 миллиона рублей в качестве залога. Защита попросила в качестве меры пресечения избрать домашний арест, ссылаясь на проблемы своего клиента со здоровьем.

В итоге судья избрал в качестве меры пресечения заключение под стражу. Ближайшие два месяца Виктор Чернобровин проведет в следственном изоляторе.

Также стало известно, что региональное отделение партии «Единая Россия» приостановило членство Чернобровина в своих рядах.

Челябинск, Виктор Елисеев

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