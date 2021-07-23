Челябинская область сдала позиции в птицеводстве

Южный Урал потерял лидерство среди птицеводческих регионов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в первом полугодии 2021 года птицеводческая отрасль Челябинской области демонстрирует серьезный спад. Такие данные прозвучали в ходе заседания совета директоров Росптицесоюза, состоявшемся на прошлой неделе.

Так, производство мяса птицы в январе-июне сократилось на 16,3%. К концу года прогнозируется снижение объемов примерно на 20%.

Производство яиц также падает. Снижение объемов в первые шесть месяцев 2021 года составило 23,5%. К концу года эксперты не исключают падения на 54,8%.

Отметим, что в середине 2010-х годов Южный Урал считался одним из лидеров в птицеводческой отрасли, занимая первое место по производству мяса птицы и второе – по производству яиц. Теперь же регион довольствуется шестым местом по обоим направлениям.

Впрочем, ситуация вполне объяснима. Так, еще в 2016 году, занимая первое место по объемам производства мяса птицы, Челябинская область находилась лишь на 13-14 месте по его приросту, увеличив этот показатель по сравнению с 2015 годом лишь на 6,3% (лидер рейтинга – Чувашия – показала прирост на 65,9%).

При этом уже в 2018 году эксперты говорили об угрозе перепроизводства в птицеводческой отрасли Южного Урала, сохранявшего к тому времени лидирующие позиции. По данным министра сельского хозяйства Челябинской области Алексея Кобылина, в 2018 году производство мяса птицы на душу населения в регионе превышало рекомендуемую норму потребления в три раза (98 кг против 31 кг), яиц – в 1,8 раза (482 шт. против 260 шт.). Уровень самообеспеченности региона к рекомендуемым нормам потребления по куриному яйцу составлял 185%, а по мясу птицы – 207%.

Чтобы решить проблему перепроизводства, южноуральские предприятия пытались выйти на внешние рынки: в Китай, Иран и Центральную Азию. Однако попытки закончились неудачей. А пандемийный кризис 2020 года нанес отрасли еще один удар.

Челябинск, Виктор Елисеев

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