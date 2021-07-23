Незабытое старое: в Верхнем Уфалее из-за долгов за газ отключили котельные

В Верхнем Уфалее из-за долгов за газ отключили котельные МУП «Энергетик»: без горячей воды остался микрорайон Никельщиков и часть Центрального района.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшний день задолженность МУПа перед компанией «Новатэк» превышает 60 млн рублей. Ситуация для города обычная. Например, в начале отопительного сезона 2019 года долги за газ составляли 120 млн рублей, и большая часть приходилась как раз на МУП «Энергетик».

Отметим, что копить миллионные долги перед поставщиками ресурсов Уфалей начал в бытность мэром Павла Казакова, и в 2014 году стал антилидером Челябинской области: тогда только «Новатэку» город задолжал более 70 млн.

Сегодня Казаков занимает пост заместителя главы города по ЖКХ и пишет письма губернаторус просьбой помочь рассчитаться с газовиками.

Верхний Уфалей, Павел Зварзин

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