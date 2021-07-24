24-26 июля ожидаются следующие события – Челябинск

24.07.2021, суббота

11:00 Челябинск – Зарядка со звездой – мастером спорта международного класса по легкой атлетике, членом сборной Росси, победителем альтернативных игр в Москве в 2016 году, участником Паралимпийских игр в Лондоне-2012, двукратным бронзовым призером чемпионата мира, пятикратным чемпионом Европы, рекордсмен Европы на 200, многократным победителем международных кубков Алексеем Котловым (Сад Победы)

16:00 Челябинск – Танцевальная программа «Для тех, кому за» (ЦПКиО им. Гагарина, летний театр)

22:00 Челябинск – Проект «Кино в парке»: демонстрация кинофильма «Мимино» ((ЦПКиО им. Гагарина)

26.07.2021, воскресенье

10:00 Челябинск – В выставочном зале Челябинского центра искусств открывается выставка живописных полотен «Метаморфозы Урман». Челябинская художница представит свои работы в жанре фэнтези (ул. Сони Кривой, 30)

16:00 Челябинск – Концерт духового оркестра (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, летний театр)

19:00 Челябинск – Тренировка «Zumba» (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100, летний театр)

27.07.2021, понедельник

10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Натальи Котовой (пл. Революции, 2, 5 этаж)

Челябинск. Другие новости 23.07.21

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