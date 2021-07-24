Суточная заболеваемость COVID-19 на Южном Урале по-прежнему превышает 300 человек

В Челябинской области зафиксировали 315 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 10 июля подтверждено 72 тысячи 644 случая заболевания COVID-19 (+ 315 новых подтверждения ко вчерашнему дню).

За прошедшие сутки выписаны 197 человек. ️Больных COVID-19 – 4 тысячи 835 южноуральцев.

Умерли 12 человек: 11 пациентов – от COVID-19, 1 южноуралец – от других причин. Всего с начала пандемии в Челябинской области скончались 3 тысячи 306 больных коронавирусной инфекцией (непосредственно от инфекции – 2 тысячи 44).

Челябинск, Виктор Елисеев

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