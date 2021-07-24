60 южноуральцев выдвинулись в Госдуму в одномандатных округах

На участие в выборах в Госдуму в одномандатных округах Челябинской области претендуют 60 кандидатов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе избирательной комиссии Челябинской области, завершился процесс выдвижения кандидатур на участие в выборах депутатов Госдураственной думы в одномандатных округах.

Всего документы на выдвижение подали 62 человека. Однако 2 кандидата подали заявления на отказ от дальнейшего участия в выборах.

В итоге 60 кандидатов продолжают участие в выборной кампании: 9 самовыдвиженцев, 51 – от политических партий.

Наибольшее число претендентов подали документы в Магнитогорском одномандатном округе – 14 (из них 4 самовыдвиженца). По 12 кандидатов – в Челябинском и Коркинском округах. При этом в Челябинска 2 самовыдвиженца, в Коркино – 1. Далее следуют Металлургический и Златоустовский округа – 11 претендентов и по одному самовыдвиженцу.

Во всех округах выставили своих людей «Единая Россия», КПРФ, СР-ЗП, ЛДПР, «Новые люди», «Яблоко», «Родина» и Российская партия свободы и справедливости (экс-КПСС). В трех округах представлена партия «Коммунисты России». По одному кандидату выдвинули «Гражданская платформа», Партия роста и Российский общенародный союз.

Челябинск, Виктор Елисеев

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