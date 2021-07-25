Число заболевших COVID-19 южноуральцев приблизилось к 73 тысячам

В Челябинской области зафиксировали 321 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 10 июля подтверждено 72 тысячи 965 случаев заболевания COVID-19 (+ 321 новых подтверждения ко вчерашнему дню).

За прошедшие сутки выписаны 201 человек. ️Больных COVID-19 – 4 тысячи 942 южноуральца.

Умерли 13 человек, все – от COVID-19. Всего с начала пандемии в Челябинской области скончались 3 тысячи 319 больных коронавирусной инфекцией (непосредственно от инфекции – 2 тысячи 57).

Челябинск, Виктор Елисеев

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