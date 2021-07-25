Челябинка завоевала серебряную медаль Олимпиады в Токио

Челябинка Татьяна Минина стала серебряным призером Олимпийских игр в Токио.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерс тва физической культуры и спорта Челябинской области, 25 июля южноуральская тхэквондистка Татьяна Минина стала обладателем серебряной медали Олимпийских игр, проиграв американке Анастасии Золотич со счетом 17:25.

До финального поединка Татьяна Минина одержала 3 победы. В первом раунде соревнований она выиграла у Фани Цели из Греции (15:7), во втором у Теият Бен Юсуф из Нигера (15:10). В полуфинале воспитанница челябинской СШОР «Коре» убедительно победила Кимию Ализадех Зенурин, представляющую Олимпийскую команду беженцев со счетом 10:3.

Финальный бой получился результативным. Спортсменки обменивались атаками в каждом из отрезков. В конце первого раунда спортсменка из США имела преимущество в 3 очка. В следующих отрезках Анастасия Золотич несколько раз поймала Татьяну на контратаках.

Татьяна Минина (Кудашова) занимается в челябинской спортивной школе «Коре» у Александра Энса и Анны Селютиной. 24-летняя спортсменка – пятикратная чемпионка Европы и двукратный серебряный призер чемпионатов мира.

Челябинск, Виктор Елисеев

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