Ученые выявили негативное влияние ковида на интеллект

У людей, переболевших коронавирусом, отмечается широкий спектр когнитивных нарушений.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Великобритании проанализировали результаты теста на интеллект более 81 тысячи человек, переболевших ковидом в 2020 году.

«Люди, вылечившиеся от COVID-19, в том числе те, у кого больше не было симптомов, демонстрировали значительный когнитивный дефицит по сравнению с контрольной группой, при этом таких различий до заражения не было». – отмечается в отчете об исследовании, опубликованном в журнале The Lancet. Наибольшие проблемы отмечались у людей, которые были госпитализированы, но и у тех, кто лечился амбулаторно, тоже зафиксированы нарушения.

В первую очередь речь идет «о «мозговом тумане» с широкими психологическими симптомами, о которых сообщают сами люди, включая низкий уровень энергии, проблемы с концентрацией внимания, дезориентацию и трудности с поиском правильных слов, – говорят ученые. – Параллельно с этим, тематические исследования предоставили доказательства того, что у пациентов с COVID-19 может развиваться ряд неврологических осложнений».

Кроме того, переболевшие коронавирусом отмечают проблемы с логикой и планированием.

При этом, у каждого третьего пациента нарушенные функции через несколько месяцев после заболевания так и не восстановились.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 25.07.21

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